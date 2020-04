Pneumatici, gommisti e automobilisti: ecco come comportarsi

Son numerosi gli interrogativi che si stanno ponendo automobilisti e gommisti in questi giorni.



Secondo la legge infatti dal 15 aprile bisogna provvedere a sostituire i pneumatici invernali rimontando gli estivi. Ma la situazione contingente, impone alle persone di restare a casa, con l'auto parcheggiata in garage. Gli automobilisti che non hanno urgenza negli spostamenti, dal 16 aprile non sono tenuti a recarsi dal gommista per effettuare il cambio in quanto il DPCM 10 aprile 2020 prevede di "restare a casa", ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.



Per quanto riguarda i gommisti invece l'attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli è consentita in quanto rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata.



Bisogna però rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario.



Si raccomanda l'applicazione delle misure di sicurezza di cui all'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.



I gommisti non possono comunque chiamare i clienti che hanno montato gli invernali e condividere con loro un appuntamento per il cambio delle gomme. In questo caso infatti, solo i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio, possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. Caso particolare infine riguarda quello dei soggetti che dispongono di un'officine mobile. In questo caso, occorre verificare se il soggetto dispone dei codici 'Ateco' autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli.



Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione Covid-19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.