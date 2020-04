Coronavirus: Asaps, bonus assicurazioni a clienti Rc auto

Riconoscere a tutti gli intestatari di polizze Rc Auto in vigore un bonus da quantificare con il prossimo contratto, uno sconto "paghi 11 mesi e sei assicurato per 12, da incrementare nel caso il fermo si protragga", causa l'emergenza coronavirus che limita i movimenti fino al 3 maggio. Lo propone l'Associazione sostenitori Polstrada (Asaps): "in due mesi il traffico veicolare si è di fatto ridotto - commenta il presidente Giordano Biserni - Auspichiamo che gli esperti ci diano conto delle diminuzioni dei volumi di traffico per i veicoli rimasti fermi in queste settimane. Il numero dei sinistri, come abbiamo documentato, è crollato".

Asaps chiede un intervento del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 18: "se lo meritano gli italiani, peraltro le assicurazioni non hanno mai chiuso grazie alle giuste deroghe del Governo. Qualche importante compagnia come UnipolSai ha già dato un grande esempio. Va seguito. Non vorremmo alla riapertura del nostro Paese, con una grave crisi economica alle porte, avere migliaia di veicoli privi di assicurazione perché 'non ho più soldi ma devo muovermi'". L'associazione, "da sempre impegnata - sottolinea Biserni - nel contrasto alle scoperture assicurative e al dilagante fenomeno delle false polizze e dei falsi incidenti", è preoccupata anche "per il timore di un aumento esponenziale di veicoli privi di copertura Rca".