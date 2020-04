Nuove date Milano Monza Motor Show, si parte il 29 ottobre

Arrivano le date ufficiali del Milano Monza Open-Air Motor Show che è stato spostato in autunno, dal 29 ottobre al primo novembre. ''Auspichiamo per ottobre ritmi normali e la possibilità di essere un'occasione di rilancio del settore automobilistico - ha detto il presidente Andrea Levy -. In accordo con Aci e Aci Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia e Comune di Monza lavoreremo per fare in modo che la manifestazione possa essere un bel segnale di ripartenza e che possa coinvolgere il territorio, oltre che il settore automobilistico. Saranno 4 giorni di spettacolo dinamico, grazie anche ai percorsi di parata che passeranno tra il pubblico e all'utilizzo innovativo della pista di Formula Uno''. Anche nella sua versione autunnale, Milano Monza Open-Air Motor Show sarà la rappresentazione di un modo rivoluzionario di concepire e organizzare i motor show che vedrà il culmine con la President Parade sul circuito di Monza. Gli esponenti del sistema automotive avranno la possibilità di incontrarsi durante il Milano Monza Open-Air Motor Show.



Tavole rotonde, convegni, summit e presentazioni da vivere dal vivo e da trasmettere anche in streaming, ampliando il target di pubblico cui tutti i brand espositori arriveranno. Inoltre è confermata la possibilità, per le case automobilistiche, di proporre i propri modelli in prova al pubblico nell'area test drive. Sfilate di anteprime, di novità di prodotto, di modelli elettrici e ibridi plug-in si alterneranno a parate di sportive, di classiche e di prototipi.



Uno spettacolo che avrà il suo cuore pulsante nei paddock accanto ai box che ospiteranno gli stand delle case automobilistiche, dei partner, delle regine del motorsport, dei designer, dei musei automobilistici e dei grandi collezionisti privati e i proprietari di supercar per i quali sono in programma sfilate, raduni e giri in pista, sia parabolica che sul circuito di Formula Uno, fedeli portabandiera dell'anima dinamica della manifestazione. Aree food e spazio dedicato ai bambini completeranno lo spettacolo del Milano Monza OpenAir Motor Show.



La città di Milano sarà coinvolta dall'evento durante tutti i 4 giorni di manifestazione, con eventi dinamici ed esposizioni. Sarà organizzato un approfondimento sulla mobilità elettrica, con focus riservato alle auto full electric e ibride plug-in. In vista dell'evento, gli organizzatori hanno provveduto a ripianificare la campagna di maxi affissioni 'Ripartire insieme sarà un grande evento' del Milano Monza Open-Air Motor Show è stata riprogrammata e partirà da inizio maggio, data in cui è previsto l'allentamento delle restrizioni. I cartelloni saranno visibili nelle principali strade e piazze di Milano e Monza e attraverso i media partner dell'evento.