Coronavirus, Hyundai e Kia estendono garanzie auto nel mondo

Hyundai e Kia, le due marche automobilistiche sudcoreane che fanno parte del Gruppo Hyundai, lanciano contestualmente programmi globali per la 'protezione' dei loro clienti che nel mondo intero possiedono vetture la cui garanzia scade tra marzo e maggio 2020, cioè nel pieno della crisi da Covid-19 e dei relativi 'blocchi'. Hyundai lo fa con CARE, un programma a livello globale di estensione della garanzia che mira a dare supporto a tutti i clienti del brand che potrebbero incontrare difficoltà a portare il proprio veicolo in assistenza a causa delle restrizioni in atto per contrastare la pandemia di Covid-19. Hyundai CARE è valido in 175 Paesi per oltre 1,21 milioni di vetture e l'estensione di garanzia avrà durata fino al 31 maggio 2020. Con questa decisione, Hyundai punta a risolvere tutte le possibili preoccupazioni dei clienti che necessitano di manutenzione o riparazioni ma non possono muoversi per effetto delle misure di contenimento del contagio. Hyundai Italia aderisce al programma e, attraverso lo Hyundai Customer Care Center, contatterà individualmente tutti i clienti coinvolti per fornire maggiori dettagli sull'iniziativa. ''Il benessere dei clienti e dei lavoratori è un valore fondamentale per Hyundai - ha detto Wonhong Cho executive vice president e capo della customer experience division di Hyundai Motor Company - e stiamo monitorando attentamente l'evoluzione della pandemia e osservando le limitazioni imposte dai Governi per fermarne la diffusione. Sappiamo che molti nostri clienti non hanno accesso ai servizi della nostra rete di officine in questo periodo. Con Hyundai CARE desideriamo rassicurarli in merito alla possibilità di effettuare interventi in garanzia nei prossimi mesi. Non teniamo solo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche alla salute e alla sicurezza dei loro veicoli''.



Sul suo fronte Kia Motors Corporation ha aperto lo speciale ombrello protettivo sui suoi clienti con il programma Kia Promise che viene applicato alle automobili la cui garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri scadeva o scadrà nel periodo 1 febbraio - 30 aprile 2020. Per i clienti Kia il termine verrà della copertura prorogato al 30 giugno 2020. L'estensione Kia Promise interesserà nel mondo più di 500 mila proprietari di automobili del gran sudcoreano, che verranno contattati direttamente, ad ulteriore conferma della massima attenzione che viene loro riservata. Kia Motors contatterà tutti i clienti interessati individualmente tramite e-mail, telefonata o lettera nei prossimi giorni, per fornire maggiori dettagli sul programma Kia Promise. Nel dare la massima priorità alla sicurezza, alla salute e al benessere dei propri clienti, dei partner commerciali e dei propri dipendenti, Kia Motors continua a monitorare attentamente gli sviluppi dell'emergenza sanitaria in atto. Kia Motors si impegna costantemente ad impedire la diffusione del virus presso le sue strutture e lavora con le autorità, statali e locali, rispettando tutti gli standard e le normative stabiliti da tali entità. Il programma Kia Promise interessa i proprietari di automobili Kia in ben 142 Paesi in tutto il mondo.