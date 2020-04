Coronavirus: Ford sostiene la fondazione Mission Bambini

Ford sostiene la Fondazione Mission Bambini onlus per affrontare l'emergenza della diffusione del coronavirus, offrendo ai bambini e alle famiglie il sostegno psicologico necessario e continuando a supportarne l'educazione, anche durante il periodo di quarantena, attraverso la distribuzione di strumenti informatici, come computer portatili, tablet e smartphone, per le famiglie con maggiori difficoltà.



Alla distribuzione di device specifici, Mission Bambini aggiunge un servizio di assistenza da remoto, da parte dei propri operatori, permettendo un accompagnamento didattico a distanza per gli alunni con carenze scolastiche. L'iniziativa coinvolge alcuni quartieri della periferia nord di Milano e altre città, come a esempio Padova e Torino.



Mission Bambini è stata scelta all'interno del programma Covid-19 Donation Match, gestito attraverso Global Giving, lanciato dal Ford Motor Company Fund con la diretta partecipazione di Bill Ford, executive chairman di Ford Motor Company, che prevede lo stanziamento di 500.000 dollari in donazioni alle organizzazioni no-profit identificate in più di 20 Paesi per affrontare l'emergenza del Covid-19, raccogliendo fino a un milione di dollari.



Il Ford Fund opera a livello globale attraverso investimenti strategici incentrati sulle comunità, contribuendo a migliorare la vita delle persone. E' il ramo filantropico di Ford Motor Company che dal 1949, in collaborazione con i Ford Partner e le organizzazioni no-profit di 63 paesi, ha investito oltre 2 miliardi di dollari in programmi a supporto dell'istruzione, promuovendo la guida responsabile e incoraggiando il volontariato dei dipendenti.



Mission Bambini, che ha già collaborato con Ford nel 2017 durante l'emergenza del terremoto nel Centro Italia, è una fondazione italiana, nata nel 2000, con lo scopo di aiutare e sostenere i bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno subìto violenze fisiche o morali, dando loro l'opportunità e la speranza di una vita migliore. I valori che guidano da sempre la Fondazione sono: libertà, giustizia, verità, rispetto degli altri, solidarietà. Dal 2000 ad oggi Mission Bambini ha sostenuto oltre 1.400.000 bambini attraverso più di 1.600 progetti di aiuto in 75 Paesi del mondo.