Benzinai: Fegica, da venerdì aree Gra chiuse la notte

A partire dalle ore 18 di venerdì 10 aprile, le aree di servizio del Grande Raccordo Anulare di Roma rimarranno chiuse tutte le notti. Lo si legge in una nota della Fegica Cisl, in cui si precisa che, per garantire i servizi minimi essenziali tra le 18 e le 7 del mattino, saranno presidiate 2 aree per carreggiata. La decisione, spiega Fegica Cisl, che associa i gestori delle aree del Gra, è stata già comunicata al concessionario Anas, oltreché a numerose sedi istituzionali ed al sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Dopo aver fin qui garantito il servizio - si legge nella comunicazione - per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in corso, a rischio della propria incolumità e di quella dei propri dipendenti, assumendo su di sé l'intero onere organizzativo, economico e finanziario, le sottoscritte imprese di gestione non sono più nelle condizioni di disporre delle risorse finanziarie e comunque della liquidità necessaria ad approvvigionare le proprie aree di servizio dei prodotti occorrenti a garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione dei carburanti". "Governo, società concessionarie e subconcessionarie non hanno, a tutt'oggi, saputo o voluto offrire alcun tipo di intervento concreto - denunciano Fegica ed i gestori del Gra - malgrado sia stato istituito dal 25 marzo un tavolo negoziale, volto ad adottare le misure necessarie a sostenere le piccole imprese di gestione, composto da Mise, Mit, Mef, Ministero del Lavoro, Agenzia delle Entrate, concessionari autostradali e da tutti gli operatori del settore". "In estrema sintesi - concludono - la riduzione delle prestazioni durante le ore notturne viene attuata allo scopo di continuare a garantire il servizio diurno ancora per 10 giorni, prima di arrendersi - in assenza degli interventi di sostegno richiesti e ripetutamente sollecitati - alla già conclamata mancanza di liquidità e di dover chiudere le proprie attività per assenza di prodotto"