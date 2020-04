Continuano i lavori di manutenzione da parte di Anas, società del Gruppo FS Italiane, sulla rete in gestione. Mercoledì 8 aprile dalle 8 alle 18 la strada statale SS80 "del Gran Sasso d'Italia" sarà chiusa tra i chilometri 66,800 e 69 per lavori di manutenzione e verifiche tecniche della Galleria Frondarola. La chiusura si rende necessaria ai fini della sicurezza del personale coinvolto e per l'utenza in transito sulla statale. Il traffico verrà deviato su viabilità locale.