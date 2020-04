Coronavirus: Autovie Venete, stop pedaggi personale sanitario

Stop al pagamento del pedaggio per il personale sanitario che si sposta lungo la rete autostradale per esigenze lavorative legate all'emergenza Coronavirus. Una misura straordinaria concertata con il Ministero dei Trasporti e coordinata da Aiscat - l'associazione che riunisce tutte le Concessionarie autostradali - alla quale ha aderito anche Autovie Venete. Il personale sanitario che transita lungo l'autostrada nel tragitto casa - lavoro per prestare servizio durante l'emergenza sanitaria, informa la Concessionaria, non dovrà quindi pagare il pedaggio fino al termine dell'emergenza sanitaria. Le agevolazioni interesseranno tutti i mezzi delle associazioni di volontariato di ambito sanitario che si spostano per questioni legate all'emergenza da Covid - 19.

La misura, precisa Autovie, è già in vigore e sarà valida fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Il personale sanitario interessato a richiedere l'esenzione potrà farlo inviando un'autocertificazione - disponibile sul sito www.infoviaggiando.it e inoltrarla all'indirizzo mail agevolazionecovid19@aiscat.it Ai possessori di Telepass non saranno addebitati o (verranno successivamente stornati) i transiti oggetto di esenzione. Gli operatori senza Telepass invece potranno dichiarare al casello di essere in viaggio per motivi lavorativi legati all'emergenza.