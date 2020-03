Fugge da posto controllo, aveva patente scaduta da 10 anni

Non solo ha violato le norme anti-Coronavirus, ma guidava con una patente scaduta da oltre 10 anni. E' il caso di una 39 enne di Ovada (Alessandria), fermata per un controllo da una pattuglia di finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di Alessandria. Dopo aver lasciato intendere ai militari di voler rallentare la marcia, ha accelerato fuggendo. Inseguita per le vie cittadine, è stata raggiunta e bloccata. La 39enne ha dichiarato un'identità diversa e non ha fornito valide giustificazioni sulla presenza in città. Oltre a essere sanzionata per le numerose infrazioni al Codice della strada, è stata quindi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, false generalità e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.