Coronavirus, Mini parla alla sua community attraverso web

Nuova campagna di comunicazione per Mini che condivide i propri valori con la sua community in tempi di coronavirus. "Cosa significa - si legge i una nota - essere Mini in questo momento? Mini ha sempre esplorato, rotto le regole, agito, anticipato i tempi, provato strade nuove. Oggi non è possibile farlo, fisicamente. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando, Mini ha scelto di dimostrare la propria vicinanza ai suoi fan che quotidianamente interagiscono con le varie piattaforme digitali del brand, social media, sito web, Mini Republic, con una serie di iniziative e progetti digitali". La nuova campagna di comunicazione rientra nel programma #InsiemePerRipartire che coinvolge tutti i brand del BMW Group e invita, attraverso un video in puro stile Mini, i suoi follower a continuare a condividere tutti i valori comuni con la mente, restando connessi, aperti, sociali, incontrandosi via chat, sui social, senza perdere l'entusiasmo. "Anche se dobbiamo stare fermi - si legge nel 'manifesto' divulgato da Mini - la passione continuerà ad essere il nostro motore. Anche restando a casa, continueremo a viaggiare con la mente, esplorando i luoghi dei libri, sfrecciando nella rete, curvando tra i nostri ricordi, cambiando marcia alle nostre prossime mete. Sperimenteremo una vicinanza diversa, con i nostri compagni di viaggio lontani ma vicini: nelle chat, nelle call, nelle canzoni che ci inviamo e sì, anche nei meme che ci scambiamo.



Sempre attraverso i canali social, Mini ha anche dato vita al progetto #RechargeYourPassion: una serie di video tutorial condotti da alcuni influencer su varie tematiche (ad esempio musica, fitness, cibo), con lo scopo di stimolare la propria community a coltivare le proprie passioni o a scoprirne di nuove.