DS 3 Crossback e Focal, un connubio all'insegna del lusso

Il marchio Focal entra a far parte del mondo DS. La matrice francese delle due aziende ha favorito l'incontro e la condivisione di un comune obiettivo: realizzare prodotti votati all'eccellenza.



I sistemi Focal sono ben noti agli appassionati Hi-Fi di tutto il mondo, pronti ad apprezzare le brillanti sonorità di diffusori la cui personalità si esprime con il design prima ancora dell'udito.



Caratteristica che ritroviamo in DS 3 Crossback, pronta a ospitare il sistema Focal Electra: 12 altoparlanti posizionati strategicamente in un abitacolo che è stato appositamente adattato per l'occasione, come dimostrano i pannelli di maggiore spessore sulle portiere.



I quattro tweeter invertiti in alluminio, garantiscono alti precisi e dal dettaglio rifinito. I quattro woofer sono affiancati da tre altoparlanti per le medie frequenze, realizzati con l'esclusivo trattamento Polyglass, per un ricercato compromesso tra smorzamento e rigidità.



La definizione sonora è semplicemente perfetta, grazie al posizionamento degli altoparlanti per le medie frequenze nelle portiere anteriori. Collocazione che consente una precisa definizione del palcoscenico sonoro.



A completamento dell'esperienza sonora, il subwoofer Power Flower inserito nella base del bagagliaio, grazie al suo potente flusso magnetico restituisce bassi profondi e controllati.



Il potente amplificatore di Classe D/Classe AB con tecnologia ibrida, e i suoi 515 Watt di potenza, completa il quadro di questo sofisticato sistema, perfettamente in sintonia con il carattere raffinato di DS 3 Crossback.