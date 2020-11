DS 7 Crossback e-Tense, la 'tutto-terreno' con 5 drive modes

Il suv DS 7 Crossback mostra l'estensione della gamma con al vertice la versione e-Tense 4x4.Le sigle parlano chiaro: con e-Tense viene confermata la natura ibrida plug-in e con 4x4 quelle capacità tutto-terreno che aggiungono valore alla sicurezza di bordo, oltre a garantire una motricità di livello superiore.Lo stile della carrozzeria continua a dare una identità forte, che cavalca tanto l'eleganza quanto la sportività.La trazione è garantita da un motore 1.6 turbo benzina da 200 CV di potenza, cui si aggiungono due motori elettrici da 80 kW, per una potenza combinata di ben 300 CV.



Come sempre, fiscalmente vengono comunque considerati solo i 147 kW del motore endotermico. Anche i parametri di coppia dichiarano numeri impressionanti, i 300 Nm del motore endotermico sono già eclatanti per un motore benzina, ma in modalità ibrida si sale a 520 Nm, con tutta la prontezza dei motori elettrici che rilasciano immediatamente la loro coppia.



La trazione integrale del suv DS 7 Crossback E-Tense 4x4, frutto del posizionamento di un motore elettrico sull'assale anteriore, ed uno su quello posteriore, non conosce davvero ostacoli. Tanta potenza e coppia, dimostra nel contempo propensione alla sostenibilità ambientale, come evidenziano le emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km nel ciclo misto. Sono sufficienti 4 ore per caricare completamente la batteria di trazione con un caricatore da 3,3 kW ed una presa da 16A (1 ora e 40 minuti con caricatore da 6,6 kW e presa da 32A). In questo modo, sono garantiti 58 km di percorrenza nella modalità 'zero emissioni' che permette di viaggiare fino a 130 km/h di velocità.Il cambio automatico EAT8, con i suoi 8 rapporti continua ad essere campione di fluidità, con una reattività che può diventare ancora più intrigante nell'uso sequenziale dai paddle al volante. Cinque le modalità di guida disponibili. Con Sport vengono sfruttati a fondo i 300 CV di potenza combinata, con le sospensioni DS Active Scan Suspension che ottimizzano l'assetto della vettura in movimento.



Il loro lavoro si esprime anche nella modalità Comfort, mentre nella modalità 4x4 DS 7 Crossback e-Tense 4X4 dimostra motricità ottimale anche su strade innevate oppure fondi difficili per la presenza di fango e sabbia. Efficace fino a 135 km/h, questa modalità consente anche l'attraversamento di guadi, naturalmente a velocità moderata. Oltre alla modalità ibrida, quella elettrica chiude il cerchio delle diverse sfaccettature con cui DS 7 Crossback e-Tense 4X4 dichiara di essere all'altezza di differenti situazioni. oprattutto pronta per il futuro, come testimonia il messaggio Ready sul quadro strumenti.