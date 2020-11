I millennials guideranno la crescita delle vetture di proprietà

Saranno i millennials (nella fascia di età tra i 24 ed i 39 anni) che guideranno a livello mondiale la crescita delle automobili di proprietà nei prossimi sei mesi, rappresentando per la prima volta il 45% dei proprietari di automobili. E' quanto emerge dall'indagine 'EY Mobility Consumer Index 2020', che ha intervistato più di 3.300 consumatori in nove paesi.

Il 31 degli individui che non possiedono attualmente un'automobile, secondo quanto evidenzia la ricerca, afferma inoltre di essere intenzionato ad acquistarne una nei prossimi sei mesi, mentre il 20% di coloro che possiedono già un'automobile è invece disposto ad acquistarne un'altra.

L'impatto della pandemia Covid-19 costituisce una delle cause principali di orientamento degli acquisti da parte dei soggetti intervistati. In questo senso il 78% afferma di essere più propenso ad utilizzare la propria automobile per viaggiare in un mondo post-pandemia e di questi i millennials costituiranno oltre la metà, ovvero il 52%. Dalle indagine risulta infine a che il 71% di coloro che non possiedono un'automobile ma sono attualmente alla ricerca di una nuova, è propenso ad acquistare un modello a benzina o diesel mentre solo il 6% ricerca nell'acquisto un veicolo esclusivamente elettrico ed il 23% un modello ibrido.