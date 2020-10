Autostrade, -20,9% traffico veicoli pesanti primi sei mesi

Il traffico di veicoli pesanti in autostrada nei primi sei mesi del 2020 è diminuito del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Da gennaio a giugno, inoltre, il traffico di veicoli leggeri in autostrada è calato del 42,9%. In base a questi dati il traffico totale in autostrada nel primo semestre 2020 è diminuito del 37,5% rispetto al primo semestre 2019. È quanto emerge da un'elaborazione da Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) ed è reso noto dal Centro Studi Continental.



Il calo del traffico in autostrada nei primi sei mesi dell'anno è legato allo stop alla circolazione imposto con il lockdown, stop che ha riguardato tutti i veicoli ad eccezione di quelli deputati al trasporto di beni di prima necessità. Proprio per questo motivo la percentuale di diminuzione del traffico in autostrada rilevata nel primo semestre è molto maggiore per le autovetture (la cui circolazione in autostrada è stata completamente bloccata da marzo a maggio) che per gli autocarri (che, in alcuni casi, hanno continuato a circolare anche durante il lockdown).