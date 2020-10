Ivass: Franco, con Covid compagnie risparmiato più di 1 mld

"Gli oneri per sinistri, ovvero la somma degli importi pagati o messi a riserva per far fronte ai sinistri, sono diminuiti del 9 per cento, da 14,4 a 13,1 miliardi". Lo ha indicato il Presidente dell'Ivass, Daniele Franco, all'assemblea dell'Ania, dopo che l'emergenza Coronavirus e il successivo lockdown hanno ridotto il numero degli incidenti stradali.

Ivass: Franco, uso scatola nera tra i più alti in Europa

Il tasso di penetrazione della scatola nera in Italia "è il più alto tra i paesi occidentali, pari al 22 per cento, con punte del 60 per cento in talune province". Lo ha sottolineato il Presidente dell'Ivass, Daniele Franco, all'assemblea dell'Ania.