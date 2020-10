Ania: raccolta di premi in calo, per rc auto -5%

La raccolta netta di premi vita è calata del 15% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2019, ma è rimasta in "territorio positivo", mentre i premi r.c. auto sono diminuiti "di oltre il 5% nei primi otto mesi dell'anno e, nella stessa misura, è sceso il premio medio per veicolo". "Il settore assicurativo non è rimasto immune dallo shock" del Covid-19, dice la presidente dell'Ania, Maria Bianca Farina, all'assemblea annuale. "Nel trimestre del lockdown (da marzo a maggio), il decremento dei premi vita - spiega - è stato del 35% rispetto al 2019", per poi tornare a luglio e agosto "sui livelli degli stessi mesi del 2019". Anche per i rami danni, la contrazione della raccolta è stata "molto significativa" nei mesi del lockdown (-9% rispetto al 2019) e la riduzione è stata più marcata nell'r.c. auto (-11,5%).