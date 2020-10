Auto: Francia, vendite -2,97% a settembre

Il mercato automobilistico francese ha registrato a settembre un calo del 2,97%, secondo i dati pubblicati dal Comitato dei costruttori francesi di automobili (Ccfa). In generale il gruppo Psa ha perso il 4,35%, mentre quello Renault il 5,84%. Bene hanno fatto però i loro marchi Peugeot (+6,69%) e Dacia (+34,88%).

Le immatricolazioni nel mese di settembre sono state 168.291, con un calo del 2,97% mentre nei primi nove mesi dell'anno circa 1.166.700 unità, in calo del 28,92% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Francia le consegne di veicoli nuovi sono crollate del 72% a marzo, dell'88,8% ad aprile, quindi di un altro 50,3% a maggio. Sono poi rimbalzati dell'1,2% a giugno e del 3,9% a luglio, per poi tornare al 19,8% ad agosto.