Veicoli commerciali Ue, -28,2% vendite 8 mesi

Il mercato europeo dei veicoli commerciali registra da inizio anno un calo delle vendite del 28,2% rispetto ai primi otto mesi del 2019. Contenuta la flessione a luglio (-0,9%), rilevante nel mese di agosto (-18%).

I dati sono dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei dell'auto.

A luglio le immatricolazioni sono in crescita in Italia (+16,2%), Spagna (-+2,9%) e Francia (+1,6%), mentre in agosto l'unico mercato con un segno positivo è l'Italia (+2,6%), Negli otto mesi tutti i mercati della Ue registrano cali delle immatricolazioni a doppia cifra, inclusi i quattro principali: Spagna -36,5%, Italia -26,1%, Francia -25,7% e Germania - 25,1%.