Mercedes, da e-Vito a Classe T ad EQV: le novità per i van

In seguito alla pandemia da Covid-19, l'Associazione delle Industrie Automobilistiche tedesca (VDA) ha deciso per quest'anno di cancellare la IAA Veicoli Commerciali e Industriali, la fiera che rappresenta la piattaforma più importante a livello mondiale nel settore dei trasporti, della logistica e della mobilità.



Nonostante lo stop, lo sviluppo di prodotti rivolti ai professionisti e, più in generale, al mondo del lavoro, non si è mai fermato. Mercedes-Benz Vans passa in rassegna tutti highlight di prodotto del 2020. Tra i punti salienti figurano l'anteprima digitale del nuovo Vito e dell'eVito Tourer, l'inizio delle vendite della EQV e dell'eSprinter, a cui si aggiunge l'annuncio della nuova Classe T dedicata specificamente alle famiglie ed ai clienti che amano svolgere attività ricreative nel tempo libero. Inoltre, nel 2020 Mercedes-Benz Vans celebra '50 anni di competenza nel settore dei veicoli commerciali': venticinque candeline per lo Sprinter ed altrettante per il Vito.



''La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente anche tutti noi di Mercedes-Benz Vans. Vantiamo una gamma di prodotti straordinaria ed i van della Stella caratterizzano lo scenario della mobilità stradale in questi tempi difficili, non solo attraverso i servizi di distribuzione o come veicoli commerciali impiegati nel settore sanitario. In questo momento, per noi è importante essere un partner forte e particolarmente affidabile al fianco dei nostri clienti: questo vale non solo per i nostri prodotti, ma soprattutto per la nostra offerta di servizi'' ha sottolineato Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes-Benz Vans.



''Continuiamo a portare avanti il processo di elettrificazione della nostra intera gamma di prodotti Mercedes-Benz Vans - ha proseguito Breitschwerdt - . L'eVito si è già affermato all'interno del suo segmento e l'eVito Tourer seguirà a breve.



L'eSprinter e la EQV possono essere già ordinati e daranno ulteriore impulso al mercato. Con il modello successore del Citan, dedicato al settore professionale, e con la Classe T, concepita per i Clienti privati, prossimamente arricchiremmo la nostra gamma di prodotti anche con piccoli van elettrici a batteria. Stiamo continuamente espandendo e consolidando la nostra posizione di leader sul fronte della mobilità elettrica''.



''Ci siamo posti traguardi ambiziosi per quanto riguarda Mercedes-Benz Vans, al fine di ottenere un successo all'insegna della sostenibilità. Pertanto, anche nelle attuali condizioni particolarmente difficili, non abbiamo mai smesso di lavorare a pieno ritmo per ottimizzare la gamma e le piattaforme con l'obiettivo di portare avanti sia l'elettrificazione sia la digitalizzazione dei nostri veicoli commerciali'' ha poi aggiunto il responsabile della divisione van.



La gamma van è andata via via crescendo, fino ad arrivare al mese di luglio quando è stata annunciata la Classe T, novità assoluta nel segmento degli small van dove la casa della Stella è presente dal 2012 con Citan. Per non parlare, sempre quest'anno del restyling di Vito, ora con motore diesel quattro cilindri OM 654 disponibile per tutte le varianti a trazione posteriore. E ancora lo Sprinter, il large van che ha fatto il suo debutto 25 anni fa e che adesso offre un'ampia e completa connessione a internet: i servizi Mercedes Pro connect ed il sistema multimediale MBUX. Tecnologia al top anche per la versione 2020 della monovolume Classe V (anche per questo modello arriva il quattro cilindri OM 654 abbinato al cambio automatico 9G-Tronic) ed infine, sempre da quest'anno, il debutto dell'assistente vocale anche su Marco Polo ed il Marco Polo Horizon.



L'attenzione per l'ambiente e le zero emissioni si traduce nell'EQV, monovolume premium elettrica con autonomia fino a 418 km, l'eSprinter, la cui autonomia arriva fino 168 km, copre un ampio spettro di applicazioni d'uso nel campo della logistica urbana e l'eVito, partner affidabili in campo commerciale.