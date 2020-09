Auto: mercato Europa -32,9% da inizio anno

Il mercato europeo dell'auto (Ue+Efta+Uk) è ancora in calo nei mesi estivi: a luglio - secondo i dati dell'Acea, l'associazioni dei costruttori europei - le immatricolazioni sono state 1.281.740, pari a una flessione del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre in agosto sono state 884.394, il 17,6% in meno di agosto 2019.

Nei primi otto mesi del 2020 sono state vendute 7.267.621auto, con una contrazione del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Auto: in Europa vendite Fca -38,6% da inizio anno

Fiat Chrysler Automobiles ha venduto a luglio, nei mercati Ue, Efta e Uk, 70.903 auto (-7,2%), pari a una quota del 5,5% (era 5,7%), mentre in agosto le immatricolazioni sono 50.585 (-6,9%) con la quota che sale dal 5,1% al 5,7%. Da inizio anno il gruppo Fca ha venduto 412.270 vetture, il 38,6% in meno dell'analogo periodo dell'anno scorso, con una quota del 5,7% a fronte del 6,2%. A luglio il marchio Fiat (50.300 immatricolazioni) ha ottenuto un risultato superiore alla media del mercato, migliorando la quota al 3,9%, di 0,1 punti percentuali. Sono 13.100 le vetture vendute da Jeep pari a una quota all'1%. Stabili Alfa Romeo e Lancia, rispettivamente con 3.400 e 3.600 immatricolazioni, entrambe con una quota dello 0,3%. Nel mese di agosto tutti i marchi registrano un risultato migliore rispetto alla media del mercato, in particolare Fiat e Lancia. Il primo brand hah immatricolato oltre 34.200 vetture con una quota del 3,9%, in crescita rispetto allo stesso mese di un anno fa di 0,6 punti percentuali. Lancia - il cui mercato di riferimento è l'Italia - immatricola invece quasi 2.300 auto e ottiene una quota dello 0,3% in miglioramento di 0,1 punti percentuali. Jeep ha venduto poco meno di 11.000 vetture per una quota stabile all'1,2% mentre sono circa 2.850 le immatricolazioni di Alfa Romeo, stabile allo 0,3%. Numerosi i modelli Fca che ottengono positivi risultati in agosto. Nonostante il segmento A sia tra i più colpiti dalla pandemia (-46,2% nel progressivo annuo) le Fiat 500 e Panda si confermano le più vendute in Europa nella categoria. La 500 ottiene una quota del 17,8% e la Panda del 15,1%: entrambe migliorano di 5,7 punti percentuali rispetto all'anno scorso. Insieme detengono il 33% di quota, miglior risultato di sempre per agosto dal lancio dei due modelli.

Auto: Centro Studi Promotor, ancora profondo rosso Europa

"E' ancora profondo rosso per il mercato auto dell'Europa Occidentale fortemente colpito dagli effetti della pandemia di Coronavirus". Lo afferma il Centro Studi Promotor che rileva "qualche segnale di minore negatività legato alla fine del lockdown, anche se il quadro resta molto pesante" con cali in tutti i mercati dell'area. La caduta è molto pesante - spiega - anche nei 5 maggiori mercati in cui si concentra il 69,1% delle immatricolazioni dell'Europa Occidentale: il risultato peggiore lo fa registrare la Spagna (-40,6%), seguita da Regno Unito (-39,7%), Italia (-38,9%), Francia (-32%) e Germania (-28,8%). "Proprio nel nostro Paese sono emersi i primi segnali di ripresa. Il merito - sottolinea il Csp - va agli incentivi alla rottamazione introdotti dal decreto rilancio, modificato sulla base dell'emendamento Benamati, che ha esteso gli incentivi anche all'acquisto di vetture diesel e a benzina con emissioni non superiori a 110gr/km di CO2. Il mercato italiano dovrebbe tornare in terreno positivo già a settembre". "L'onorevole Benamati - ricorda il Csp - ha rilevato che nel Dl di agosto il Governo ha introdotto dei massimali d'impegno per le diverse categorie molto rigidi che fanno si che i fondi risultino esauriti per alcune categorie di auto e in sovrabbondanza per altre. Se questo problema non verrà superato in tempi brevi l'impatto degli incentivi potrebbe esaurirsi già in settembre, ma il problema potrebbe essere superato in Senato". "Se così fosse - commenta Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - l'Italia potrebbe essere il Paese dell'Europa Occidentale in cui il mercato dell'auto esce più rapidamente dalle secche della pandemia. Sarebbe un bellissimo segnale anche per il nostro Paese".