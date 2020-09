Opel Grandland X Hybrid disponibile in due versioni ibride

Opel Grandland X Hybrid è il primo modello del marchio a essere disponibile in due versioni ibride.



Grandland X Hybrid a trazione anteriore sfrutta un powertrain alimentato da una batteria da 13,2 kWh raffreddata a liquido e composto da un motore elettrico anteriore da 110 cavalli e un 1.6 turbo benzina da 180 cavalli. Insieme, i due motori assicurano unapotenza combinata di 224 cavalli e ben 360 Nm di coppia e abbinati alla trasmissione automatica elettrica a 8 rapporti, garantiscono emissioni di anidride carbonica di 37 g/km. Il nuovo modello si va dunque ad affiancare al suv OpelGrandland X Hybrid4 a trazione integrale. Il suv ibrido di Opel può contare su due motori elettrici, il primo sull'asse anteriore abbinato al cambio automatico a 8 rapporti e il secondo integrato con il differenziale posteriore, che lavorano insieme a un motore turbo benzina 1.6 da 200 cavalli per una potenza complessiva di 300 cavalli e 520 Nm di coppia. Tante le tecnologie a bordo per la sicurezza di guida e per il comfort, tra cui la possibilità di scegliere tra le quattro modalità di guida, Electro, Hybrid, All wheel Drive e Sport, per adattare le caratteristiche della vettura ai propri desideri o alle condizioni di guida specifiche. All Wheel Drive, l'unica specifica per il modello, sfrutta i due motori elettrici per una trazione integrale totalmente elettrica, ricorrendo all'aiuto del motore benzina solo quando necessario. Opel Grandland X Hybrid può vantare un'autonomia elettrica tra i 54 e i 57 km a zero emissioni, secondo il ciclo WLTP.