Opel, con l'app MyOpel possibile preriscaldare nuova Corsa-e

Climatizzare l'auto prima di partire. Riscaldarla o raffreddarla definendo la temperatura: tutto questo è possibile con l'app 'myOpel' sulla nuova Corsa-e. La nuova app permette di impostare una temperatura piacevole dell'abitacolo di nuova Opel Corsa-e, anche prima di iniziare a viaggiare. Grazie alla possibilità di pre-condizionamento di Opel Corsa-e elettrica non è più necessario grattare il ghiaccio dal parabrezza in inverno, mentre nelle giornate più calde si può entrare in un abitacolo subito fresco e gradevole. Il riscaldamento e la climatizzazione a vettura ferma sono sempre di serie. Con l'app 'myOpel', Corsa-e inaugura così una nuova epoca per il comfort di guidatore e passeggeri. La funzione di raffrescamento anticipato non è disponibile nelle automobili con motore a combustione interna, neppure su quelle di lusso. Grazie a tecnologie avanzate e a sistemi di assistenza alla guida all'avanguardia, la nuova Opel Corsa si inserisce nella tradizione delle cinque generazioni precedenti di questa vettura. Il marchio Opel, e in particolare Corsa, fin dalla sua introduzione nel 1982, sono sempre stati simbolo di democratizzazione della tecnologia e del comfort. La nuova Opel Corsa-e giungerà presso le concessionarie in primavera ed è già ordinabile.



Il funzionamento non potrebbe essere più semplice. Gli utenti selezionano l'auto attraverso l'app 'myOpel' o accendono il precondizionamento direttamente dal posto guida. Oppure possono programmare il precondizionamento attraverso lo schermo touch dell'automobile. L'abitacolo raggiunge la temperatura desiderata in pochi minuti e, se il clima è particolarmente rigido, anche il ghiaccio scompare dai finestrini. Con una temperatura esterna di -20° Celsius, ci vogliono 45 minuti al massimo per riscaldare l'abitacolo di Corsa-e portandola a una temperatura gradevole per i passeggeri e ideale per le prestazioni e la durata della batteria. Oltre ad aumentare il comfort, avere un abitacolo piacevolmente fresco o caldo presenta un ulteriore vantaggio. Se si imposta la temperatura mentre Opel Corsa-e è collegata a una wallbox, a un caricatore rapido o ad una presa domestica, l'energia necessaria proviene dalla rete esterna e la batteria conserva tutta la sua carica, per un'autonomia massima fino a 337 chilometri nel ciclo WLTP.