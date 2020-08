Peugeot, elettrico vs termico: ecco tutte le differenze

Elettricità e combustibili fossili sono due elementi molto diversi tra loro, ma che 'lottano' per svettare quanto a consumo, prestazioni energetiche, capacità di accumulo di energia e costo dell'energia per chilometro percorso, tra una vettura elettrica ed una dotata di tradizionale propulsore endotermico, benzina o diesel che sia.



L'impegno di Peugeot e di Groupe PSA per l'elettrificazione si focalizza su una gamma completa e variegata che comprende, tra gli altri, anche due modelli 100% elettrici: nuova Peugeot e-208 e suv e-2008. L'offerta elettrificata include anche la tecnologia ibrida plug-in, declinata da una gamma di 4 modelli: Peugeot 508 Hybrid, 508 SW Hybrid, 3008 Hybrid e 3008 Hybrid4 con trazione 4x4. A questi si aggiunge anche il nuovo e-Traveller.



I combustibili fossili hanno un eccellente rapporto tra l'energia che possono fornire e la massa e il volume che occupano: hanno un'alta densità energetica e consentono di immagazzinare molta energia in uno spazio piccolo e leggero.



Questo è il motivo del loro successo per oltre un secolo come fonte di energia per veicoli a propulsione interna destinati al trasporto, nei quali si deve ottimizzare peso e spazio.



Un altro vantaggio del carburante è che si tratta di un fluido liquido, che necessita solo di un contenitore adattato alle sue caratteristiche per essere immagazzinato. L'accumulo di elettricità è un processo molto più complesso che richiede una batteria che riceve elettricità e la trasforma in energia chimica per immagazzinarla. Una batteria agli ioni di litio rappresenta una tecnologia all'avanguardia (utilizzata ad esempio dalle nuove e-208 ed e-2008) ed offre una densità di energia di circa 0,14 kWh/kg.



La versione a benzina della 208, dotata di un serbatoio da 44 litri di capacità, può immagazzinare fino a 422,4 kWh di energia. Nella variante diesel, con un serbatoio pieno da 41 litri, questa cifra sale a 438,7 kWh. La batteria ad alta capacità della e-208 o del suv e-2008 può accumulare fino a 50 kWh di energia.



Se aggiungiamo l'elevata densità energetica del carburante con il suo semplice serbatoio, l'energia che le auto a combustione sono in grado di accumulare è leggera e occupa poco. Un litro di benzina pesa circa 750 grammi (850 grammi per litro il gasolio); quindi una 208 a combustione interna 'costa' solo 30,75 chili di benzina o 37,4 chili di gasolio, più il peso del serbatoio stesso, per trasportare una grande quantità di energia. Il sistema di batterie completo di una e-208 o e-2008 elettrica immagazzina 50 kWh e contiene il peso in 356 chili, grazie al fatto di essere al Litio.



Un'auto elettrica può immagazzinare molta meno energia, però ha bisogno di molta meno energia per muoversi, perché la trasforma in modo molto più efficiente. I motori a benzina più efficienti al mondo hanno un'efficienza energetica di circa il 40%, che aumenta al 45% sul Diesel. In altre parole, trasformano in movimento solo il 40-45% dell'energia che ricevono, mentre il resto viene perso nella generazione di calore. Un motore elettrico, invece, ha un'efficienza superiore al 90%.



Le auto a combustione interna immagazzinano circa 8 volte più energia, ma consumano anche circa 3,5 volte di più. Di conseguenza, una 2008 PureTech 130 CV a benzina potrebbe percorrere 758 chilometri con un consumo medio di 5,8 l/100 km, 836 chilometri una BlueHDi 130 CV, tenendo conto del suo consumo medio di 4,9 l/100 km. L'autonomia WLTP di una e-2008 è invece di 320 chilometri.



La propulsione elettrica ha un buon vantaggio. Considerando un costo a kWh di 0,2 euro per la ricarica domestica e di 0,45 per quella effettuata presso le colonnine pubbliche in corrente alternata, ricaricare completamente una e-208 o e-2008 può costare tra 10 e 22,5 euro. Ciò si traduce in un costo energetico per 100 chilometri compreso tra 2,94 (3,12 per e-2008) e 6,6 (7,03 per e-2008) euro. Nel caso di una 2008 PureTech 130 il costo del carburante è di 7,92 euro/100 km mentre nel caso del BlueHDi 130 il costo del carburante è di 6,15 euro/100 km.