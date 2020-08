Opel Corsa-e, ecco perché conviene scegliere l'elettrica

Meno assistenza e manutenzione, minori costi dell'energia, benefici fiscali. Questi solo alcuni dei vantaggi di un'auto elettrica, vettura capace di ridurre i costi di gestione. Opel ha avviato un confronto tra la versione elettrica di Corsa e le sue omologhe termiche dimostrando che l'elettrica della sesta generazione di questa compatta di grande successo può far risparmiare denaro rispetto allo stesso veicolo con motorizzazioni tradizionali. Sebbene in Italia i prezzi dell'energia siano relativamente elevati rispetto a quelli di altri paesi, al momento i costi di gestione di Opel Corsa-e risultano comunque inferiori di circa il 40 per cento rispetto alle versioni con motori a combustione interna. Il confronto dei costi di gestione pubblicato online spiega il motivo. Il calcolo si basa su una percorrenza annua di 15.000 chilometri all'anno per tre anni. Opel Corsa-e da 100 kW (136 CV) (consumo di energia: 17 kWh/100 km, emissioni di CO2 pari a 0 g/km, 337 km di autonomia nel ciclo WLTP) viene confrontata con Corsa 1.5 Diesel da 75 kW (102 CV) (consumo nel ciclo WLTP: 4,5-4,0 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 117-105 g/km) e con Corsa 1.2 benzina da 74 kW (100 CV) (nel ciclo WLTP: ciclo misto 6,2-5,8 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 140- 130 g/km). In Italia, per esempio, il costo medio dell'assistenza e della manutenzione di una Opel Corsa benzina 1.2 litri è di 35 euro al mese. Se si aggiunge un costo del carburante di 82 euro e il bollo auto di 17 euro, il totale mensile è di 134 euro. Opel Corsa-e costa meno da ogni punto di vista. Opel Corsa-e richiede meno assistenza, pertanto i costi di manutenzione in Italia scendono a soli 23 euro al mese. L'energia costa 45 euro al mese, mentre le tasse sono pari a zero. Il costo medio mensile di Opel Corsa elettrica risulta così pari a soli 68 euro al mese. Attualmente Opel Corsa diesel costa 110 euro al mese (35 euro per assistenza e manutenzione, 58 euro per il carburante e 17 euro di bollo auto). Opel Corsa-e risulta meno costosa anche in questo caso. A tutto questo si aggiungono poi i benefici degli incentivi statali.