Opel Corsa-e: design, comfort e comportamento dinamico

La sesta generazione di Opel Corsa si riconosce per un design particolarmente sportivo, con una linea del tetto che richiama la silhouette di una coupé e un frontale totalmente ridisegnato in cui debuttano i nuovi fari anteriori attivi IntelliLux LED a matrice e una nuova griglia a sviluppo orizzontale. Linee scolpite, nette e fluide, luci ad ala e fari posteriori assottigliati richiamano, evolvendoli, alcuni elementi storici di Opel Corsa, rendendo la vettura muscolosa ed evidenziandone il carattere dinamico.

''Per noi è molto importante mostrare che la nostra auto elettrica è dinamica e divertente, e in parte lo si vede in questo colore arancione, molto sicuro di sé. Pensiamo che possa trasmettere tutta la personalità di Corsa elettrica'' dichiara Mark Adams, vice president Opel Design. Slanciata e moderna grazie al tetto sospeso, Opel Corsa-e sembra più bassa, più larga e più lunga della generazione precedente, ma conserva in realtà la stessa impronta a terra e le stesse proporzioni, con una lunghezza di 4,06 metri e tutta la praticità di una vera cinque posti. La plancia, chiara e ordinata nel suo design minimal e moderno, è orientata verso il guidatore, che siede in un posto di guida abbassato di 28 mm per un'esperienza di guida ancora più coinvolgente grazie alla nuova ed evoluta piattaforma multienergia che rende Opel Corsa-e diretta e dinamica, ma anche confortevole e sicura.