Citroen, nuova C3 personalizzazione al top: 97 combinazioni

Berlina dallo stile moderno che esprime energia, nuova C3 si distingue nel suo segmento per il suo design audace, la personalità colorata e il comfort unico. Per differenziarsi ulteriormente, Citroen C3 propone la nuova identità, una nuova esperienza di comfort a bordo e maggior potenziale di personalizzazione. Grazie a 97 combinazioni per gli esterni, 2 nuovi cerchi in lega, 3 ambienti interni di cui 2 totalmente nuovi e 3 decorazioni inedite per il tetto, Citroën C3 permette a ciascuno di scegliere l'auto che meglio riflette il proprio modo di essere.

Le opzioni non mancavano certo alla precedente generazione di C3, grazie a 36 differenti combinazioni esterne, ma ora C3 aumenta ulteriormente il potenziale di personalizzazione. Un risultato raggiunto attraverso 7 tinte per la carrozzeria, 4 Pack Color, 4 tinte per il tetto, 3 decorazioni per il tetto e nuovi cerchi da 16" e 17" . La libertà di esprimere il proprio stile prosegue nell'abitacolo, dove il design essenziale dell'ambiente di serie è affiancato da 2 nuove opzioni: Ambiente Emeraude che punta al dinamismo, e Ambiente Techwood che propone sofisticati dettagli, con materiali valorizzanti e piacevoli al tatto.