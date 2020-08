Pulizia auto dopo vacanze, via la resina e altri 'ricordini'

Sabbia, sale, resina, moscerini ed escrementi di uccelli: ecco i ricordini che quasi tutti i vacanzieri si riportano a casa con la loro automobile dopo essere stati qualche giorno al mare o nelle altre località turistiche. Il primo consiglio per rimediare ad una condizione che è utile rimanga temporanea è sottoporre la vettura ad un lavaggio a spazzoloni o anche in un impianto self service, evitando invece lavaggi casalinghi che - per la scarsa quantità di acqua e il tipo di detergenti - possono non essere sufficienti a rimuovere la prima patina di sporco. Il danno da affrontare più in fretta possibile al rientro (sarebbe stato meglio farlo subito, appena rilevato) sono gli escrementi degli uccelli, composti da sostanze che risultano molto corrosive per lo strato trasparente che protegge la vernice. Se si decide di pulire l'auto appena avviene il fattaccio, possono bastare dell'acqua minerale gassata, da far reagire, o una salviettina detergente. E naturalmente un lavaggio prima possibile. Pochi giorni senza intervento e il 'ricordino' lascia invece un alone indelebile alla normale pulizia. Dopo il lavaggio - e il consiglio abbraccia anche i moscerini - si può fare ricorso ad un prodotto specifico che aiuta a togliere gli escrementi e i moscerini dall'auto. Occorre seguire i consigli riportati sulla confezione: una spruzzata sulla zona interessata e un po' di attesa per lasciar agire il prodotto. Si passa poi ad una pezza morbida o dell'ovatta con cui strofinare delicatamente ma in modo deciso con movimenti circolari. In questo modo non si rovina la vernice dalla carrozzeria. In un secondo momento sarà possibile eseguire il lavaggio completo con un prodotto per la pulizia dell'auto ed un'idropulitrice. Se non si dispone di un prodotto specifico è bene ammorbidire gli escrementi con acqua e sapone neutro per un paio di minuti e rimuovere la maggior parte del 'ricordino' con una spatola morbida di plastica, come quelle che si usano in cucina nelle padelle antiaderenti. Successivamente si deve strofinare con una spugnetta (mai con quelle per le pentole, che rigano irrimediabilmente la carrozzeria) e risciacquare abbondantemente. In ogni caso, e questo vale anche per i moscherini, a loro volta corrosivi, non bisogna applicare sulla carrozzeria detergenti aggressivi, con candeggina o peggio una componente abrasiva. Una soluzione valida può essere anche l'intervento di uno specialista in 'lucidatura e pulizia' della carrozzeria, oggi facilmente reperibile via web anche perché queste ditte operano anche nella sanificazione dell'abitacolo, pratica sempre utile dopo un lungo viaggioPer quanto riguarda la resina caduta sull'auto dagli alberi, anche in questo caso occorre essere tempestivi, non tanto per la corrosione della vernice ma per il fatto che queste sostanze vegetali appiccicose si ossidano in fretta, diventano scure e soprattutto si solidificano. Oltre ai prodotti specifici - che sono i più consigliabili - si può fare ricorso ai lucidanti al silicone ma anche anche l'olio vegetale e la stessa benzina, che va però eliminata subito facendo seguire un risciacquao con acqua e sapone. Mai usare invece l'acetone,che può rovinare la vernice, e nemmeno l'alcol salvo che la resina sia sul parabrezza e altri vetri.