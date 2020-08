Mercedes Classe S, lusso e comfort: ecco gli interni

Lusso, comfort e tecnologia. Hartmut Sinkwitz, responsabile dell'Interior Design Mercedes-Benz, sintetizza in queste tre parole gli interni della nuova Classe S, durante il focus proposto dal Meet Mercedes digital. 'Purezza sensuale' è la filosofia progettuale che sta alla base dello sviluppo dell'abitacolo dell'ammiraglia della Stella. ''C'è anche un impegno al cento per cento per la qualità e la cura dei dettagli - spiega Sinkwitz -. Ed è questo che fa la differenza tra una Mercedes e le altre auto del segmento. I nostri clienti sono davvero esigenti perché hanno un livello di aspettativa molto alto in fatto di comfort e di benessere''. Nel dettaglio, tra le novità degli interni, spicca sicuramente il design del cruscotto che è tutto nuovo in modo da trovare una migliore disposizione possibile per i display della strumentazione e dell'infotainment. I materiali utilizzati per i rivestimenti degli interni sono premium per garantire il lusso che l'ammiraglia tedesca è solita offrire. Oltre all'impiego di materiali di qualità, lo studio del benessere parte da una migliore ergonomia per la regolazione dei sedili. All'interno l'atmosfera è elegante grazie anche alla soffusa illuminazione, messa in piedi grazie a lunghissimi cavi in fibra ottica che si introducono in ogni spazio e insenatura andando a illuminare circa250 luci a LED. La futura nuova S disporrà di una nuova versione delle funzionalità 'Energizing Comfort' che comprendono anche un nuovo sistema di filtraggio dell'aria. La nuova funzione 'Energizing Coach' permette di sincronizzare un eventuale fitness tracker con l'infotainment che potrà suggerire impostazioni più precise che possono migliorare il comfort.



Mercedes ha progettato l'auto pensando pure ai passeggeri posteriori che potranno disporre di schermi attraverso i quali accedere alle funzionalità dell'infotainment. La tecnologia riveste un ruolo importanteall'interno della futura nuova Classe S. Il baricentro è sicuramente il sistema MBUX ma l'auto sarà in grado di proporre tanti servizi che garantiranno agli occupanti un'esperienza di viaggio di altissimo livello.