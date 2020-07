Auto: Montanino (Cdp), settore strategico anche per ricerca

L'industria automobilistica è "strategica" non solo per l'occupazione e la produzione ma anche perché è la filiera della manifattura in cui "si fa più ricerca". Così il chief economist di Cdp, Andrea Montanino, nel corso di 'Italia Riparte' il digital talk, questa volta dedicato all'automotive, organizzato da Cassa depositi e prestiti con Ey e Luiss Business School.

Il Covid ha impattato sul comparto. "Un crollo di 20 milioni di veicoli" nella sola Ue passando dal 2019 a 2020, rimarca Montanino. "Noi italiani siamo quelli che subiamo di più le conseguenze della crisi per due ordini di ragioni: il blocco del mercato interno, con un calo delle vendite del 97-98% ad aprile, avendo i concessionari chiusi; e il legame con la Germania, visto il blocco delle esportazioni delle auto tedesche".

Guardando alla ripresa, la connessione con il mercato Ue non va può letta in senso negativo: "è un bene e non penso che l'industria tedesca - dice il capo economista di Cdp - possa fare a meno del'Italia", delle aziende italiane della componentistica, in particolare. Ma, prosegue Montanino, "è ora d fare un salto, pensiamo ai motori. E ce lo chiede anche la Germania".

Radoccia (Ey), ora misure forti, da lavoro a incentivi

"Dobbiamo mettere in campo misure forti". Così la market leader di Ey, Stefania Radoccia, nel coso di 'Italia riparte', il digital talk, promosso dalla stessa Ey - con Cdp e Luiss Business School - sul "settore automotive post Covid-19. Impatti, filiera e nuove strategie di vendita". In tre mesi è stata bloccata l'attività "di 70 ila dipendenti" del comparto, spiega Radoccia. Le previsioni contenute nello studio sul settore, al centro del dibattito, indicano una riduzione dei "ricavi dal 24 al 42% e della marginalità in termini aggregati , dai 4,9 miliardi a un massimo di 7,9 miliardi di euro". E' quindi, sottolinea Radoccia, "un momento storico importante" per un settore "strategico", che in Italia "vale 170 miliardi di euro, per 300 mila occupati". Secondo Radoccia occorre "nel breve periodo sostenere l'occupazione, c'è la previsione di prorogare la cassa integrazione, ma occorre anche mettere su un sistema di politiche attive". L'invito sta, dunque, nel puntare sulla formazione, oltre che agire sulla leva "degli incentivi alla rottamazione e allo smaltimento dello stock presente nei magazzini". Nel lungo periodo sono necessari, poi, "fondi pubblici dedicati all'innovazione e investimenti privati, attraendoli anche dall'estero".

Boccardelli (Luiss), agevolazioni e nuova mobilità

E' immaginabile che l'atteggiamento delle famiglie resti "prudente" di fronte all'acquisto di una nuova auto, anche adesso che la prima fase dell'emergenza Covid è passata. Così il direttore della Luiss Business School, Paolo Boccardelli, nel corso del digital talk 'Italia Riparte' organizzato insieme a Ey e Cdp, dedicato all'automotive. Ecco che per Boccardelli sarebbero utili incentivi per il "rinnovo del parco veicoli", guardano anche ai nuovi modelli, all'auto elettrica specialmente. E, aggiunge, sarebbe opportuno anche "snellire" lo stock di invenduto accumulato in questo periodo. Il direttore della Luiss Business School invita a focalizzarsi su quella che è una svolta ormai sempre più concreta, verso il 'green' e la guida autonoma. Ma, avverte, non si può lasciare solo il privato a investire su questa frontiera. "È necessario - dice - realizzare un ulteriore passo in avanti nella collaborazione tra istituti di ricerca e operatori del mercato". Non solo, in parallelo cambiano anche gli stili di vita: "le città del futuro dovranno saper rivolgere uno sguardo attento alla mobilità sostenibile e intelligente".