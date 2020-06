Covid-19: mobilità sempre più individuale, boom auto privata

Sempre più ricorso all'auto privata, cresce la propensione ad acquisti online e al noleggio. Uno scenario che si va delineando sempre di più, quello della mobilità post Covid-19, dove le regole di distanziamento sociale spingono verso una mobilità individuale. L'auto si conferma il mezzo preferito per spostarsi. A giugno, come emerge dalla survey mensile 'Come cambiano le tue abitudini degli italiani ai tempi del Covid', condotta a cavallo tra i mesi di maggio e giugno da Areté (azienda fondata da Massimo Ghenzer), Lo scenario determinato dall'emergenza Covid-19 resta ancora molto fluido. Quasi il 67% degli italiani è intenzionato a utilizzare l'auto per gli spostamenti abituali quando la situazione sarà tornata alla normalità. Solo l'11% si dichiara pronto a salire sui mezzi pubblici, mentre il 7% (-11% rispetto allo scorso mese) utilizzerà la bici. Inoltre, 4 italiani (erano 5 nella rilevazione di maggio) su 10 scelgono l'auto per ragioni di sicurezza, al fine evitare eventuali contagi, mentre altri 4 l'hanno sempre utilizzata. Cambiano anche le modalità di acquisto (contanti, finanziamenti o formule innovative come il noleggio a lungo termine) con il 30% del campione che si dice favorevole ad avviare la trattativa online, mentre il 70% preferisce andare in concessionaria. Tra i "digital addicted' quasi la metà vorrebbe utilizzare WhatsApp per fornire e acquisire informazioni ed entrare in contatto con il dealer, 1 su 4 preferirebbe utilizzare Skype. Per la trattativa online si predilige la fascia pomeridiana (il 56%), mentre una quota crescente è favorevole anche a contatti nel tempo libero: il 17% nel prime time, il 43% il sabato o la domenica. Infine, per i test drive, 6 su 10 ritengono di essere favorevoli alle prove a domicilio con dispositivi individuali di protezione, il 30% preferisce farlo presso la concessionaria.