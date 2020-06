Leasys, formula 'pay per use' si allarga all'Europa

Il noleggio 'pay per use' di Leasys sbarca anche in Europa. Dopo il successo riscontrato in Italia, la società di servizi di mobilità integrata di FCA Bank, ha infatti deciso di estendere ad altri paesi europei la formula Leasys Miles e la sua declinazione Jeep Miles by Leasys per i veicoli Jeep. L'intento è quello di andare incontro alle esigenze di chi utilizza l'auto prevalentemente in città con basse percorrenze annuali o in maniera discontinua e vuole godersi il piacere di guida senza pensare alla gestione dell'auto. Il noleggio pay per use ha una durata di 48 mesi, è generalmente senza anticipo e si caratterizza per un canone mensile vantaggioso a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi. La T-Box Mopar Connect, installata a bordo del veicolo, permette di rilevare i chilometri reali effettuati dal cliente e in alcuni casi i primi 1000 km sono già inclusi nel canone. È inoltre possibile arricchire il noleggio base con ulteriori servizi di assistenza e coperture assicurative. I Paesi in cui il prodotto è già disponibile sono Francia, Spagna, UK, Belgio ed entro la fine di giugno sarà lanciato anche in Germania e Olanda. L'estensione dei prodotti italiani di successo nei mercati in cui Leasys opera, rientra nel progetto più ampio di internazionalizzazione che l'azienda ha intrapreso a partire dal 2017 e che la vedrà presente in 13 mercati, rispetto agli attuali 8, entro la fine del 2021.