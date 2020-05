Opel Vivaro Life, tre lunghezze e fino a nove posti

Pratico, flessibile ed economico: il nuovo Opel Vivaro Life offre una versatilità ed una modularità al top grazie alle tre lunghezze disponibili: il 4,60 metri (S), il 4,95 metri (M) o il 5,30 metri (L). In vendita a partire da 28.800 euro, questo veicolo consente di ospitare fino a nove persone con un'altezza di 1,90 metri. I sedili per il guidatore e il passeggero anteriore sono regolabili in quattro direzioni, mentre il sedile in seconda fila (rimovibile senza attrezzi, se necessario) è dotato di sistemi di fissaggio Isofix di ritenuta per bambini. Con il modello M, disponibile a partire da 29.080 euro, la capacità del bagagliaio aumenta a 4,2 metri cubie 4,90 metri cubi per il modello L (a partire da 29.980 euro). Oltre alla porta scorrevole sul lato passeggero (di serie), una porta scorrevole opzionale sul lato conducente rende più facile l'accesso all'abitacolo. Nella parte posteriore, i clienti possono scegliere tra portellone o porte a battente (apertura a 180 gradi).



Ampia la gamma di sistemi di assistenza e infotainment disponibili bordo. Tra questi vale la pena citare la funzione Park Pilot che facilita le manovre di parcheggio; i vetri isolanti termici Solar Protect nella parte posteriore che offrono privacy e riducono la quantità di luce solare che raggiunge l'interno; i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi Pro, dotati di touchscreen a colori e controllo vocale, che offrono connettività all'avanguardia (entrambi sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto). Sono disponibili a bordo anche i nuovi servizi OpelConnect che consentono di raccogliere informazioni sul percorso e sul viaggio, nonché di disporre di una connessione diretta all'assistenza in caso di guasti ed eCall. Con l'impiego dei tendicinghia o degli airbag, il sistema effettua automaticamente una chiamata di emergenza. Il pulsante rosso offre la connessione manuale. Il pulsante nero serve per effettuare una chiamata in caso di guasto.



Opel Vivaro Life è dotato di motori turbo diesel Euro 6d-TEMP, con potenze da 75 kW (102 CV) a 110 kW (150 CV). A seconda della potenza erogata, offrono una coppia motrice fino a 370 Nm. Per ridurre ulteriormente le emissioni di ossido di azoto, tutti i motori hanno una tecnologia di post-trattamento dello scarico con riduzione catalitica selettiva (SCR).