Leon, debutta nei concessionari la Seat più tecnologica

L'auto più tecnologica della storia della casa di Barcellona è arrivata. La riapertura della rete commerciale del marchio coincide con l'arrivo in concessionaria della nuova Seat Leon, vettura che fa della connettività, della sportività e della sicurezza i suoi punti di forza.



Quest'auto, che è la più giovane tra le concorrenti (52% di millennial, con un'età media di chi la guida inferiore ai 35 anni), è in vendita a 179 euro/mese o 19.500 euro chiavi in mano nella Style 1.0 TSI 90 CV. La versione hatchback (in allestimento Style) e con propulsore 1.0 TSI 90 CV offre di serie equipaggiamenti all'insegna di comfort, sicurezza e connettività, in grado di far spiccare Leon nel segmento. Tra questi: il Virtual cockpit, cerchi in lega Urban da 16'', fari anteriori e posteriori Eco Led (100%Led), climatizzatore automatico, cruise control, Kessy Go (sistema avviamento senza chiave), Seat Connect (Safety & Service, accesso remoto), Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, Lane Assist, Sistema di rilevamento stanchezza, Sistema E-Call (chiamata di emergenza), oltre alla garanzia estesa a 4 anni o 40.000 km.



Il prezzo di lancio della nuova hatchback è pari a 19.500 euro. In alternativa, il cliente può scegliere la nuova Leon nella medesima versione di propulsore e allestimento a un prezzo di 179 euro al mese, grazie a una struttura di offerte a rate chiara e lineare. Un'offerta che diventa più interessante considerando che per accedere alle versioni superiori (Business e i due top di gamma Xcellence ed FR) del propulsore di ingresso di ciascun allestimento, la differenza di prezzo nella rata mensile ammonta a soli 10 euro da una versione all'altra. Così, la Leon hatchback Business 1.0 TSI 90 CV è offerta a un prezzo promozionato di 189 euro al mese, mentre la versione top di gamma FR ed Xcellence sono disponibili a soli 199 euro al mese (la FR con motore mild hybrid 1.5 eTSI 150 CV DSG a 219 euro al mese). In questa fase di ripartenza economica del Paese, inoltre, il marchio sceglie di sostenere con azioni concrete i privati e le piccole e medie imprese nella scelta della loro prossima vettura. In particolare, per i clienti privati e Partita Iva che scelgono la soluzione di noleggio a lungo termine di una nuova Seat Leon (con durata di almeno 36 mesi), il marchio offre in omaggio le prime tre rate, comprensive di tutti i servizi per la gestione della vettura, senza nessun costo aggiuntivo.