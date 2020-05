Coronavirus: vendite auto in Russia -72,4% in aprile

Le vendite di nuove auto in Russia ad aprile si sono ridotte del 72,4% rispetto all'aprile del 2019: lo riferisce la Association of European Businesses, secondo cui lo scorso mese sono stati venduti in tutto 38.922 tra automobili e veicoli commerciali leggeri. "Dopo le vendite eccezionalmente alte di marzo - fa sapere l'organizzazione - nell'aprile del 2020 l'attività dei commercianti si è dovuta fermare o è stata estremamente limitata per il lockdown imposto per il Covid-19. Con una riduzione delle vendite del 72,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, l'industria automobilistica russa ha registrato la maggiore riduzione delle vendite mensili nella storia delle statistiche della Association of European Businesses". Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass.