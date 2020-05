Flotte, proroga contratti e downsizing per affrontare Fase 2

I fleet manager sono pronti a prolungare le durate dei contratti in essere, a ridurre il numero di vetture in sharing aziendale e a promuovere scelte di nuove vetture di dimensioni più contenute. Massima attenzione alla sanificazione dei veicoli.



Ecco i principali trend contenuti nella ricerca sulla mobilità aziendale post Coronavirus 'Le Flotte non si fermano?', promossa a metà aprile da Top Thousand, l'Osservatorio sulla mobilità aziendale composto da Fleet e Mobility Manager di grandi aziende, in collaborazione con Sumo Publishing.



Nel dettaglio, la ricerca ha preso in considerazione un campione di 35 fleet e mobility manager di grandi e medie aziende italiane (anche fuori dall'Osservatorio), con un parco totale di 56.240 veicoli. Un dato certo di partenza: il Coronavirus ha sconvolto anche il lavoro delle aziende e dei gestori delle flotte: solo il 24% del campione ha risposto asserendo che non ci sono stati blocchi dell'attività della propria azienda, mentre il 12% ha dichiarato un fermo totale. Il restante 64% ha indicato uno stop parziale. Evidenti quindi anche le ripercussioni sulla gestione del parco veicoli, con molte auto costrette a rimanere parcheggiate (nel 44% dei casi l'attività del fleet manager si è bloccata, per il 16% totalmente, per il 28% solo in parte), anche se oltre la metà degli intervistati (56%) ha continuato a portare avanti le proprie attività, soprattutto grazie alla formula dello smart working. Interrogati su quali saranno le principali conseguenze sulla car policy della propria azienda, il 61% si è detto pronto a ricorrere (molti lo hanno già fatto) alle proroghe contrattuali; il 12% stima ci sarà una forte riduzione dei veicoli in car sharing, la stessa percentuale prevede il down-sizing delle vetture e un rallentamento dei progetti green.



Una nuova sfida da affrontare nella cosiddetta 'fase 2' riguarderà sicuramente la sanificazione dei veicoli; un tema alla ribalta sin dai primi giorni dell'emergenza e che nelle realtà aziendali riguarda principalmente le auto in pool e in car sharing. Tre fleet manager su quattro (76% del campione) hanno dichiarato che saranno istituite procedure di sanificazione dei veicoli destinati alla condivisione in azienda. Oltre il 20% le effettuerà dopo ogni utilizzo, la maggior parte settimanalmente.



L'ultimo tema al centro dell'indagine ha riguardato l'elettrificazione (elettrico e ibrido plug-in). Fino a marzo trovare un equilibrio tra l'esigenza di mantenere il giusto mix di motorizzazioni all'interno della flotta e l'adeguamento alla transizione energetica in atto era una priorità assoluta per molti gestori dei parchi auto. Un fleet manager su tre è convinto inoltre che questo processo di cambiamento subirà un rallentamento.



Sull'elettrificazione resta ancora molto lavoro da fare all'interno delle aziende: significativo è infatti che il 48% dei fleet manager abbia riferito di non aver ancora adottato soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il cammino proseguirà, ma ora, inevitabilmente, ci sono altre priorità.