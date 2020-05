Citroen SpaceTourer, quando lo stile crea forte personalità

Citroen SpaceTourer è caratterizzato da un design fluido ed elegante che, grazie alle proprie dimensioni, trasmette robustezza e resistenza. Le linee tese e gli sbalzi ridotti permettono di apprezzare sin dal primo sguardo le proporzioni ben studiate di SpaceTourer, oltre che la sua abitabilità.



Il cofano, sviluppato orizzontalmente e sostenuto dai larghi gruppi ottici posizionati in alto, dà l'impressione di dominare la strada, trasmettendo un'idea di forza ed imponenza.



La firma di marca integrata nella calandra, si proietta ai lati degli chevrons all'interno dei gruppi ottici, accentuandone lo sguardo.



Il frontale è caratterizzato da un paraurti elegante che integra le griglie delle prese d'aria nere a contrasto, al fine di accentuare lo stile deciso di SpaceTourer. Le luci diurne a Led verticali sono posizionate nel prolungamento delle arcate delle ruote, integrandosi perfettamente nella parte inferiore, posizionandosi sopra i proiettori fendinebbia. La vista laterale di SpaceTourer mette in evidenza lo spazio a bordo, grazie alla grande porta laterale scorrevole e alle ampie superfici vetrate che sottolineano un abitacolo ampio ed accogliente.



Abbinando stile e funzionalità, il posteriore svela un grande portellone, che lascia intravedere gli ampi volumi interni. Questa superficie dalle linee morbide presenta inoltre un lunotto apribile dagli angoli lavorati, in armonia con le linee dei finestrini posteriori. SpaceTourer offre un design elaborato intorno al concetto di funzionalità e praticità. Grazie al suo stile imponente ed allo stesso tempo elegante, è un invito a viaggiare, sia per lavoro sia per piacere, in città e nei luoghi più insoliti.



Per evidenziare ancora di più il proprio stile, SpaceTourer dispone di una gamma di 8 tinte di carrozzeria, dai raffinati colori Nero Perla, Marrone Rich Oak, Grigio Platinium e Grigio Artense, fino ai luminosi Arancio Tourmaline, Blu Lagoon (questa tinta non è disponibile per la versione Business), Sabbia e Bianco Banquise.