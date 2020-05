Coronavirus, in Usa spot tv automobilistici in sofferenza

Investimenti pubblicitari del settore auto in forte calo negli Stati Uniti in conseguenza del crollo del mercato: secondo iSpot si è scesi dai 495,8 milioni di dollari dell'aprile del 2019 ai 148,4 dello scorso mese, con una diminuzione del 71,1%, sostanzialmente per la cancellazione degli eventi sportivi che contengono il 41% degli spot delle Case automobilistiche. Tuttavia, fa notare la stessa fonte, alcune aziende hanno reagito mantenendo lo stesso una elevata presenza sulle rete televisive, anche se le 'impression' sono diminuite fra il 17 e il 20%. L'investimento pù importante in aprile è stato fatto da Lexus con 19,3 milioni seguito da FCA con 17,2 e Hyundai con 16,8.