Coronavirus: Cina, +0,9% le vendite di auto ad aprile

Le vendite di auto in Cina si sono attestate a quota 2 milioni ad aprile (+0,9% annuo): è il primo rialzo da giugno 2018 e alimenta le attese sulla ripresa dopo il Covid-19. La China Association of Automobile Manufacturers (Caam), in una nota, ha spiegato poi che nei primi 4 mesi del 2020 ci sono state 5,67 milioni di consegne, il 32% in meno sullo stesso periodo del 2019. I dati definitivi Caam, calcolati sulle consegne all'ingrosso, saranno diffusi l'11 maggio. Le vendite al dettaglio sono in programma diffuse la prossima settimana dalla China Passenger Car Association.