C4 SpaceTourer, quando il design si sposa con l'abitabilità

Uno stile all'insegna del dinamismo.



Citroën C4 SpaceTourer è essenzialmente stile energico e moderno. La sua morfologia la rende immediatamente identificabile nel paesaggio automobilistico. Alle linee fluide e al look audace, il design di C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer propone un frontale, comune alle due silhouette, dinamico e alto di gamma. Esprime potenza e robustezza, con una serie di elementi che amplificano la percezione dell'auto. Presenta la tipica firma luminosa che caratterizza le Citroën di oggi. Come su Grand C4 SpaceTourer, il logo del marchio si prolunga fino ad avvolgere, con una nota cromata le luci diurne a LED, conferendo valore e ampiezza al frontale. Nella parte inferiore, il profilo cromato mostra uno stacco che rende più dinamico l'insieme. I fari affusolati adottano una linea che li prolunga verso l'esterno. La calandra è divisa in due, separata dal paraurti nel colore della scocca. Al centro si assottiglia, per integrare il supporto della targa color nero lucido, e una seconda griglia di aerazione. L'imponente griglia di entrata dell'aria, situata in basso, integra i fari fendinebbia, sottolineata da dettagli cromati a forma di 'C', che esaltano la percezione dell'auto e l'assetto su strada. I fari posteriori sfoggiano la firma luminosa, con linee di luce effetto 3D, profondo e futurista. Le versioni alto di gamma propongono di serie i fari posteriori a LED con effetto 3D.



Inoltre gli chevron posteriori color nero lucido, dal profilo cromato, potenziano la modernità della parte posteriore mentre la tinta Silver per i profili cromati delle superfici vetrate laterali sottolineano l'appartenenza alla famiglia francese. Due inoltre le tipologie dei cerchi in lega, da 16'' e 17'', a 5 razze, diamantati. Per valorizzare il suo stile esterno, Citroën C4 SpaceTourer propone una gamma di 7 colori, che esprimono energia e dinamismo. All'interno, invece, per offrire a ogni cliente un'atmosfera che corrisponda al suo stile di vita, Citroën C4 SpaceTourer propone 6 ambienti interni ben distinti. Per un allestimento al top di gamma, sono disponibili in opzione i seguenti ambienti: Wild Blu che enfatizza la modularità della vettura, per una vita attiva e sportiva; Dune Beige che privilegia la luminosità e la tranquillità nel quotidiano; Hype Grey che riunisce le caratteristiche della business class ed è destinato ad una clientela attenta al dettaglio e all'eleganza, con il rivestimento in pelle Black.