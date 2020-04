Citroen SpaceTourer, mix di modularità e abitabilità al top

Citroen SpaceTourer sfrutta la piattaforma modulare EMP2 utilizzata su C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer, prendendo in prestito le caratteristiche della parte anteriore e beneficiando così dei vantaggi volti all'integrazione delle parti meccaniche, come il motore e il cambio, ma anche per le componenti elettriche come la batteria, i cavi elettrici. Il resto della piattaforma è stato progettato interamente per SpaceTourer. Grazie alla propria struttura rinforzata, accoglie un avantreno e un retrotreno specifici, che sostengono un carico che può arrivare fino a 1.400 chili. La propria modularità permette di avere due passi diversi (2,92 m e 3,27m), ma anche 2 diversi sbalzi posteriori (0, 80 m e 1,15 m). Le differenti combinazioni permettono così di proporre 3 lunghezze: XSa 4,60 m (inedita nel segmento) abbinata al passo corto, M a 4,95 m e XL a 5,30 m entrambe associate al passo lungo.



La piattaforma offre una modularità per ospitare fino a 9 persone; abitabilità in seconda e terza fila; accessibilità a bordo facilitata, soprattutto in terza fila, grazie all'ampia apertura della porta laterale scorrevole (fino a 0,93 m in funzione della silhouette scelta); elevati volumi del bagagliaio (fino a 2 932 litri dietro la fila 2, nella versione XL, in configurazione 5 posti). SpaceTourer è disponibile in 4 versioni: SpaceTourer Feel e SpaceTourer Shine, proposte in 3 lunghezze e disponibili in configurazione da 7 o 8 posti; SpaceTourer Business, proposta in 3 lunghezze e disponibile in configurazione da 8 o 9 posti; SpaceTourer Business Lounge, proposta in 2 lunghezze M e XL, e disponibile in configurazione da 6 o 7 posti.