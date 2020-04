BMW Motorrad, sicurezza e comfort con tuta X Ride

Obiettivo massimo confort ma con una protezione completa e look alla moda. Il percorso è quello che BMW Motorrad ha seguito per la produzione della tuta X Ride, prodotta in una serie limitata a 1500 pezzi. Tutti i dettagli della tuta consentono infatti grande libertà di movimento e questo è possibile grazie all'aderenza e a protezioni efficaci, oltre che alla tecnologia delle fibbie appositamente ideata per la X Ride. Le parti che richiedono maggiore protezione sono rivestite con un nastro in tessuto elastico per dare sostegno, garantendo così maggiore flessibilità e, allo stesso tempo, migliorare l'aderenza delle protezioni, senza trascurare il comfort. La tuta consente ampia libertà di movimento, specialmente in zone quali braccia, spalle e ginocchia, grazie a pieghe ergonomiche ed elasticizzate a fisarmonica sotto forma di aperture in pelle appositamente posizionate che permettono di ottenere il perfetto equilibrio tra sicurezza e dinamicità. Un brillante studio dei minimi particolari consente di ottenere la praticità necessaria. La pelle della giacca è foderata con poliammide elastica resistente alle abrasioni sulle spalle e sulle braccia secondo l'Ergonomic Concept. Le spalle sono dotate di protezioni aderenti NP3; i gomiti, i fianchi e le ginocchia hanno protezioni NP2 mentre la schiena presenta una protezione dorsale NP-Pro. Le zone a rischio di caduta e l'interno dei pantaloni hanno inserti in pelle di vitello che offrono ulteriore protezione. Applicazioni catarifrangenti nella parte superiore delle braccia, sul davanti, nelle ginocchia e nella parte inferiore della gamba assicurano ottima visibilità nel traffico.



Con quattro tasche anteriori, una delle quali waterproof, una tasca posteriore e due tasche interne, la giacca dispone di spazio a sufficienza per custodire gli oggetti più disparati necessari al motociclista. Il sistema AirVent nella parte anteriore con doppia cerniera e il tessuto distanziale 3D sul dietro assicurano una perfetta circolazione dell'aria in tutte le condizioni atmosferiche. Ulteriore praticità è data da un'altra cerniera posta sul fondo della gamba. I pantaloni hanno in tutto tre tasche, una delle quali nascosta all'interno.