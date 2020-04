Peugeot 308 RC Z, la concept che ha fatto storia del Leone

Di recente durante una diretta su Instagram con il Direttore dello Stile Peugeot, Gilles Vidal, è stato nominato più volte diventando protagonista delle domande più disparate da parte dei seguaci della diretta sul social network che chiedevano con insistenza una remake di questo concept. Stiamo parlando della Peugeot RCZ, coupé gran turismo dalle linee audaci che venne prodotto dal 2010 al 2015 e fu la copia, perfettamente fedele, del concept 308 RC Z nato nel 2007.



Quando apparve nei saloni e negli showroom della casa del Leone, nel 2010, la RCZ si impose subito come icona, restando in vendita dal 2010 fino al 2015 (era pressoché identico al concept 308 RC Z presentato tre anni prima).



Ricavata da una costola della 308 5 porte dell'epoca, il concept 308 RC Z nasceva dall'idea di far vedere la luce ad un'auto che fondesse piacere di guida ed emozioni intense, con uno stile inconfondibile e di grande rottura, un qualcosa mai osato da nessuno prima di allora. Per Peugeot, il concept 308 RC Z doveva incarnare il puro piacere di guida e l'appagamento trasmesso da un corpo vettura disegnato dal vento, con una configurazione coupé 2+2 che affonda le radici nella sportività, pur senza rinnegare una buona dose di comfort e capacità di carico, come una gran turismo deve avere. Grazie ai molti elementi in alluminio, come i due archi che disegnano la cupola dell'abitacolo e danno struttura alla linea esterna, nonché l'uso di un lunotto posteriore in policarbonato ed altri parti della carrozzeria in fibra di carbonio, si ottenne la leggerezza voluta dal progetto iniziale. La linea raccolta e lo stile particolarmente sagomato garantivano un'aerodinamica utile per la massima efficienza.



La 308 RC Z Concept aveva una lunghezza di 4.276 mm, una larghezza di 1.840 mm ed un'altezza di appena 1.320 mm, proporzioni che le restituivano un'armonia ed uno stile dinamico. Questo dinamismo era espresso anche dalla continuità visiva tra il grande parabrezza, il tetto in carbonio con le doppie gobbe ed il lunotto posteriore in policarbonato colorato.



Il concept 308 RC Z sfoggiava la sua tonicità attraverso muscolosi parafanghi anteriori e fianchi scolpiti nella parte inferiore, seguiti da parafanghi posteriori particolarmente massicci. Il set di cerchi da 19 pollici dall'inedito disegno suggeriva tonicità, robustezza e dinamismo all'insieme. Il design del cofano bagagli teneva conto del flusso d'aria, mentre sotto il paraurti posteriore capeggiava un doppio scarico centrale, elemento che nella versione di serie ha poi lasciato il posto alle luci retronebbia e retromarcia e si è spostato, sempre gemellato, sul lato sinistro. Altro elemento di differenza tra concept e versione di serie fu che quest'ultima adottò un interessante spoiler posteriore retrattile che si apriva elettricamente su due livelli di inclinazione superate certe velocità (85 e 155 Km/h) e poteva anche esser comandato da un pulsante presente nella console tra i sedili.



La meccanica del Concept 308 RC Z era rappresentata da un motore benzina THP da 1,6 litri che erogava una potenza massima di 160 kW (218 CV). Grazie alla coppia massima di 280 Nm disponibili dai regimi più bassi che potevano salire a 300 Nm grazie alla funzione overboost, si caratterizzava anche per un'incredibile fluidità di utilizzo. A livello di trasmissione, veniva abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti di nuova progettazione. Le prestazioni c'erano, e poteva raggiungere una velocità massima di 235 km/h, mentre bastavano 7 secondi netti per passare da 0 a 100 km/h. Non male per un'auto con motore da solo 1,6 litri.



Nel 2010 entrò in produzione la versione di serie chiamata semplicemente "RCZ" ed il debutto avvenne con due motorizzazioni benzina ed un Diesel, con potenze di 156, 200 e 163 CV rispettivamente. Nel 2013 RCZ subisce un leggero restyling, con novità che si concentrano nel frontale che riceve nuovi gruppi ottici ed una nuova forma della calandra. Ma è a fine 2013 che entra in gamma una grande novità: la RCZ "R", la versione sportiva da 272 cv.