Citroen SpaceTourer, comfort al top per benessere a bordo

Con Citroen SpaceTourer il comfort del double chevron è al servizio del benessere. Gli interni spaziosi sono stati immaginati pensando ad un viaggio in cui ad ogni passeggero è riservato un trattamento ai massimi livelli. Aperto sul mondo grazie ai suoi numerosi finestrini e grazie all'ampio tetto vetrato formato da due parti, oscurabili separatamente, permette di godere appieno della luce naturale.



La plancia, lievemente rialzata, ispira una sensazione di fiducia. Abbinata alla posizione di guida rialzata, consente di dominare ancora di più la strada. La sua configurazione permette al conducente di avere tutto a portata di mano e di sguardo, come il quadro strumenti dai quadranti moderni, il Touch Pad da 7'', i comandi del climatizzatore, i vani portaoggetti ed i pulsanti di apertura delle porte laterali scorrevoli motorizzate.



A bordo di SpaceTourer, a tutti i passeggeri è riservato un trattamento particolare affinché ogni tragitto, ogni viaggio ed ogni gita siano momenti di relax e di allegria.



Il rivestimento dei sedili è realizzato con materiali morbidi ed accoglienti, che assicurano un comfort di alto livello. SpaceTourer dispone di due rivestimenti interni, in tessuto Graphite (di colore nero o grigio) e in pelle Claudia (in colore nero). La versione Business aggiunge altri due rivestimenti: il tessuto Mica (di colore nero o grigio) e il Tep Carla di colore Nero. I passeggeri della seconda e della terza fila dispongono di poltrone singole scorrevoli, con schienali reclinabili, poggiatesta e braccioli, per un benessere ottimale. Una sensazione completata dal padiglione comfort, situato nella zona centrale e dotato di ventilatori che diffondono dolcemente l'aria climatizzata e di un'illuminazione ambientale, come in aereo.



L'ambiente interno è stato studiato per permettere di godere di calma e serenità. Così, per aumentare il comfort, SpaceTourer beneficia di un trattamento acustico specifico.



L'utilizzo di materiali fonoassorbenti a livello della scocca e intorno all'abitacolo (padiglione, aperture, plancia, pianale…), e di vetri stratificati di maggiore spessore (ossia 3,85 mm) permette di diminuire i problemi acustici e le vibrazioni.



A prescindere dalla condizione del fondo stradale, SpaceTourer offre un comfort di guida ai massimi livelli, grazie al binomio ruote-sospensioni che conferiscono precisione di guida, mantenendo una buona ammortizzazione. SpaceTourer dispone di un avantreno rinforzato Pseudo Mc Pherson con barra antirollio e di un retrotreno a triangoli obliqui, che permette di accogliere fino a 9 persone * con i loro bagagli. Le sospensioni possono essere abbinate ad una trasmissione 4x4 (trasformazione Dangel).



L'abbinamento tra avantreno e retrotreno permette di ottenere un connubio tra prestazione e comfort ai massimi livelli sia con il veicolo carico che con il veicolo vuoto, mantenendo una grande piacevolezza di guida. Per godere di un filtraggio delle vibrazioni e di un contatto dolce con il fondo stradale, SpaceTourer dispone di una base dotata di sospensioni posteriori ottimizzate per filtrare al meglio le asperità stradali. Inoltre, per garantire il massimo comfort con o senza passeggeri a bordo, le molle sono a rigidità variabile e gli ammortizzatori ad Ammortizzazione Variabile Asservita al Carico (AMVAC), un sistema 'passivo' che permette la variazione dell'ammortizzazione in funzione dell'assetto del veicolo.