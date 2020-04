Citroen C3, personalizzazione al top con 97 combinazioni

Berlina dallo stile moderno e cool, nuova Citroen C3 si distingue per un elevato livello di personalizzazione. Grazie a 97 combinazioni per gli esterni, 2 nuovi cerchi in lega, 3 ambienti interni di cui 2 totalmente nuovi e 3 decorazioni inedite per il tetto, C3 permette a ciascuno di scegliere l'auto che meglio riflette il proprio modo di essere e il proprio stile.



È possibile scegliere infatti numerosi mix differenti: a partire dalla tinta della carrozzeria, magari conil colore del tetto a contrasto, la cui tonalità viene ripresa da specchietti retrovisori e decorazioni laterali. Si aggiungono i Pack Color, tocchi di colore che decorano i nuovi Airbump laterali ed i profili dei fari fendinebbia.



Le opzioni non mancavano certo alla precedente generazione di C3, grazie a 36 differenti combinazioni esterne, ma ora nuova Citroën C3 aumenta ulteriormente il potenziale di personalizzazione arrivando, appunto, a ben 97 combinazioni.



Oltre alle numerose tinte per carrozzeria, tetto e decorazioni è possibile scegliere anche tra nuovi cerchi da 16" e 17" in grado di rinforzare il carattere del profilo laterale.



La libertà di esprimere il proprio stile prosegue nell'abitacolo, dove il design essenziale dell'ambiente di serie è affiancato da 2 nuove opzioni: Ambiente Emeraude che punta al dinamismo, giocando sul contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude con sedili in tessuto tecnico e plancia in TEP nero; Ambiente Techwood che propone invece sofisticati dettagli, con materiali valorizzanti e piacevoli al tatto che si riverberano in una accogliente eleganza. Il pannello della plancia con il suo effetto legno chiaro si unisce al rivestimento chiaro della parte superiore dei sedili, per una inaspettata sensazione di calore che avvolge gli occupanti.