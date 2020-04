Coronavirus: in Italia -37% camion rispetto a pre-crisi

La scorsa settimana il traffico merci su gomma ha fatto registrare il 50% in meno in Spagna, il 46% in Francia e il 37% in Italia rispetto al periodo pre-crisi.

Sono alcuni dei dati resi pubblici dalla piattaforma privata Sixfold, specializzata in monitoraggio della logistica.

Dall'inizio della pandemia da coronavirus la società ha offerto una piattaforma di informazioni gratuite per monitorare i blocchi delle merci alle frontiere. La situazione è migliorata da un mese a questa parte, si legge in un rapporto pubblicato oggi, ma "i ritardi alle frontiere continuano a verificarsi e i tempi di attraversamento sono ancora superiori del 26% rispetto al periodo pre-covid". I problemi maggiori si registrano nel quadrante centro-orientale, al confine tra Germania e Repubblica ceca, tra Bulgaria e Romania e tra Austria e Ungheria. Nella prima settimana di aprile le distanze percorse si sono ridotte di circa il 24% rispetto a prima della crisi.