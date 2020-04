Porsche 911 Turbo S, una nuova configurazione aerodinamica

Più potenza, più dinamismo e più comfort che mai. La nuova 911 Turbo S stabilisce nuovi standard in molte aree di competenza. Ciò vale anche per l'aerodinamica attiva, che Porsche ha ulteriormente migliorato sul suo modello di punta della gamma 911. Porsche Active Aerodynamics (Porsche Active Aerodynamics o PAA) adatta la configurazione del veicolo al terreno con maggiore precisione, a seconda di ogni situazione, la velocità e la modalità di guida selezionata. Il PAA ha debuttato con la generazione precedente della 911 Turbo, nel 2014. Tutti i modelli Porsche, dalla 718 a Panamera a Taycan, ora utilizzano elementi aerodinamici attivi.



''Nessun'altra auto sportiva reagisce a situazioni diverse con la flessibilità aerodinamica del nuovo 911 Turbo S - spiega Thomas Wiegand, responsabile dello sviluppo aerodinamico di Porsche - Il PAA consente di ottenere una gamma molto più ampia di configurazioni aerodinamiche per un maggiore dinamismo e resistenza minima (resistenza dell'aria). Inoltre, il potenziale dei componenti aerodinamici è stato aumentato per contribuire alle esigenze dinamiche di ciascun tipo di guida.



Le prese d'aria di raffreddamento attive sono nuove, così come il deflettore dello spoiler anteriore variabile e lo spoiler posteriore estensibile ad angolo variabile di attacco. I tre elementi formano l'insieme di componenti aerodinamici attivi nel modello di punta della gamma. Oltre alle impostazioni aerodinamiche di base della 911 Turbo - velocità e prestazioni - è ora inclusa una configurazione Eco''.



Il PAA è inoltre ampliato con la funzione Wet Mode, che aumenta il carico aerodinamico sull'asse posteriore per una migliore stabilità di marcia su strade bagnate. Un'altra funzione aggiuntiva è quella del freno ad aria, che produce una maggiore resistenza dell'aria e un carico aerodinamico maggiore in caso di forte decelerazione alle alte velocità, con conseguente frenata più stabile e distanze più brevi. Il PAA viene anche utilizzato per adattare il flusso d'aria attorno al veicolo quando il tetto apribile o il cofano sono aperti in modalità cabriolet. Tutto ciò significa che ci sono un totale di otto diverse configurazioni aerodinamiche, ognuna con una combinazione specifica di componenti aerodinamici attivi.



Sono stati apportati miglioramenti non solo all'adattamento ai requisiti di guida specifici, ma anche alle stesse proprietà aerodinamiche. Pertanto, il deflettore anteriore attivo e lo spoiler posteriore sono stati riprogettati per aumentare il carico aerodinamico del 15 percento, garantendo una maggiore stabilità e un migliore dinamismo a velocità più elevate. Il carico aerodinamico massimo in posizione performance (modalità Sport Plus attivata) è ora di circa 170 kg.



Il coefficiente di resistenza dell'aria (cx) della 911 Turbo S varia in base alle impostazioni aerodinamiche. La configurazione più efficiente, con una cx minima di 0,33, si ottiene con i deflettori chiusi e il labbro anteriore e lo spoiler posteriore retratto.