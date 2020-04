Con Ami Citroen rivoluziona concetto di mobilità urbana

Definirla un'auto sarebbe riduttivo.



Ami - 100% ëlectric è un oggetto di mobilità capace di rendere gli spostamenti assolutamente rivoluzionari, in base alle nuove esigenze di vita urbana. Compatto e agile, confortevole e protettivo, dall'identità originale e decisa, il veicolo Citroen consente di accedere facilmente a tutte le zone urbane offrendo una guida fluida, silenziosa, 100% elettrica e si ricarica facilmente in sole 3 ore da una comune presa di corrente.



Ami - 100% ëlectric rappresenta così la risposta del double chevron ai nuovi stili di consumo, alle sfide della mobilità in città e all'impatto ambientale. Una diversità che nel caso di Ami risulta subito evidente, sia dal punto di vista estetico, sia osservando la funzionalità 100% elettrica di questo oggetto di mobilità urbana, ideale per effettuare i numerosi spostamenti in città nell'arco della stessa giornata, grazie alla sua autonomia di 70 km. In grado di viaggiare fino a 45 km/h, Ami - 100% ëlectric permette di accedere a tutte le zone nei centri città, offrendo una guida fluida e silenziosa.



Il passaggio alla mobilità a zero emissioni è di fatto già entrato nella fase attuativa per Citroën, in vista dell'elettrificazione totale della gamma prevista entro il 2025.



Un obiettivo, che ha il sapore di una scommessa da giocare con uno spirito creativo e non convenzionale.



Citroën vuole proporre un'offerta mirata agli utilizzi di ognuno ed essere protagonista della transizione energetica ampliando l'offerta di veicoli LEV (Low Emission Vehicle), in ogni segmento e su ogni mercato, per il maggior numero di persone. A partire dal 2020, la gamma Citroën si arricchirà di offerte 100% elettriche e di offerte ibride plug-in, in aggiunta ai motori termici performanti, a dimostrazione dell'impegno di Citroën nei confronti di una transizione energetica responsabile, che vuole proporre a tutti, nella fascia centrale del mercato, offerte ispirate dall'utilizzo dei clienti, in ciascun segmento e in ogni mercato.



Ami abbraccia la trazione 100% elettrica sovvertendo tutti gli schemi: proprio a partire dal design, fresco e sviluppato su 2 posti che rendono tutto più facile. La compattezza estrema, con 2,41 metri di lunghezza e un diametro di sterzata di 7 metri, si riflettono immediatamente sulla facilità di manovra, in mezzo al traffico oppure mentre si cerca parcheggio.



Dimensioni che di conseguenza necessitano di una ridotta carica elettrica, certificata dalle 3 ore che servono per la ricarica completa da una presa elettrica standard.



Compattezza equivale anche ad accessibilità, parola chiave dell'universo Citroën in cui non serve la patente per guidare Ami, veicolo utilizzabile 'à la carte' grazie ad offerte in sintonia con le esigenze individuali, per periodi di utilizzo che possono durare un minuto, un anno o più.