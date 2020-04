Fermi nel traffico 38 ore/anno, persi 40 mld

L'avvio della "fase due" nell'emergenza Covid-19 porterà nuovamente alla luce le carenze nelle infrastrutture italiane, un problema, stando ai dati della Commissione europea, che obbliga gli italiani a rimanere bloccati nel traffico per quasi 38 ore all'anno, praticamente una settimana di lavoro; nell'Europa a 27 solo Malta e Belgio registrano una situazione peggiore; la media UE si attesta a 30,4 ore.

A sottolinearlo è la Cgia di Mestre, ricordando che "secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il deficit di competitività del nostro sistema logistico-infrastrutturale costa all'economia del Paese 40 miliardi di euro all'anno". Una decina, nota la Cgia, le opere ferme ai blocchi di partenza e di cui c'è la necessità, per un totale di 37,6 miliardi. L'auspicio, segnalano dalla Cgia, è che il "modello Genova" adottato per la costruzione del ponte sopra il Polcevera venga esteso a tutte le principali grandi opere già finanziate ma non ancora avviate, attraverso la nomina dei commissari.