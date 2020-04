Cina: -40,8% vendite di auto a marzo, ma è boom Tesla

La vendita di auto per il trasporto di passeggeri ha registrato a marzo in Cina un crollo del 40,8% annuo, a 1,08 milioni di unità, ma un balzo mensile del 320% in scia alla ripresa delle attività di oltre il 90% dei rivenditori dopo lo stop di febbraio per la pandemia del Covid-19. La China Passenger Car Association (Cpca) ha rimarcato l'exploit di Tesla che ha venduto 10.160 vetture, il livello più alto mai raggiunto dalla società di Elon Musk nel primo mercato mondiale. Tesla ha conquistato circa il 30% del comparto delle auto elettriche.