Acura NSX Zanardi Edition, in vendita all'asta la numero 43

(ANSA) - ROMA, 08 APR - È una delle auto sportive più amate degli anni Novanta e ora è in vendita in una sua versione tutta speciale. Si tratta della Acura NSX nella versione speciale Zanardi Edition, serie realizzata in appena 51 esemplari per celebrare il campione di Formula Uno, Alex Zanardi.



La serie speciale dedicata al pilota italiano si distingue per una vernice rossa Formula Red ed interni Onyx, è dotata inoltre di uno spoiler posteriore. Sotto al cofano un V6 3.2 litri montato in posizione centrale e capace di sviluppare 290 cv, abbinato ad un cambio manuale a sei rapporti.



La versione in vendita è la numero 43 di 51 e mostra 57.500 miglia sul contachilometri. Nel 2019 è stata sostituita la cinghia di distribuzione, la pompa dell'acqua e la guarnizione del coperchio delle valvole. L'auto attualmente monta pneumatici Yokohama prodotti nel 1998. Questa vettura viene venduta per conto di un concessionario ad un prezzo d'asta di partenza di oltre 70mila dollari (79mila a tre giorni dal termine dell'asta su Bring a Trailer). (ANSA).